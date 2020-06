Bürgerinitiative bekommt Schützenhilfe aus St. Pölten

Die Fronten in der Debatte um die Errichtung eines Logistikzentrums sind verhärtet. Während Spar die Anlage errichten will, sind zahlreiche Ebergassinger Anrainer (Bezirk Wien-Umgebung) dagegen. Und haben nun Schützenhilfe erhalten.

Geplant ist am Ortsende, an der B 15, ein Logistikzentrum zur Versorgung der Wiener Märkte zu errichten. Doch seitdem erste Pläne 2011 an die Öffentlichkeit sickerten, gibt es Widerstand.

„Es geht um unsere Umwelt und um unsere Lebensqualität“, sagt Bürgerinitiativen-Sprecherin Judith Zeilinger-Eberl. Feinstaub, Lärm und Emissionen sind der Initiative ein Dorn im Auge. Rund 100.000 Lkw-Fahrten jährlich würde das Zentrum „anlocken“. Nicht mitgerechnet: Individual-Verkehr durch die Mitarbeiter.

Dieses Thema zählte bei einer Info-Veranstaltung zu den „heißen Eisen“. Denn im Endeffekt profitiert die Gemeinde steuerlich durch die Arbeiter. Befürchtung: Durch den Einsatz von Leiharbeitern würde der Gehaltsdurchschnitt gering ausfallen – und damit auch die Einnahmen. Im Rathaus rechnet man mit „rund 170.000 Euro jährlich“.