Spannende Entdeckungsreisen per Donauschiff und zu Fuß

Action – Wer spannende Abwechslung in seinen langen Sommerferien braucht, finden beim Ferienspiel in Zwettl und Krems ein dichtes und buntes Programm.

Die Kinder und Jugendlichen können auf Entdeckungsreise gehen und bekommen Einblicke, wie etwa ein Apotheker eine Heilsalbe herstellt oder eine Gefängniszelle von innen aussieht.

Eine Entdeckungsfahrt mit dem Schiff in die Wachau steht am Montag auf dem Programm. An Bord können die Kinder das Mini-Kapitänpatent ablegen. In Spitz, Bezirk Krems, erfahren sie, warum die Pfarrkirche einen Knick hat und warum Schiffer ledig und Nicht-Schwimmer sein sollten. Schon am Dienstag, 17. Juli, geht es ins Kremser Karikaturmuseum, wo sich die Kleinen die „fantastische Welt von Janosch“ ansehen können.

Geplant ist auch ein Besuch der Kremser Polizei am Dienstag, 24. Juli. Dort erfahren die Jugendlichen, wie unangenehm eine Gefängniszelle sein kann und welche Aufgaben die „Helden in Blau“ erledigen müssen.

Auch in Zwettl hat das Ferienspiel viel zu bieten. Am kommenden Dienstag, 17. Juli, besuchen die Kinder die Kuenringer Apotheke. Dort dürfen sie selber Heilsalben rühren und gesunde Tees mischen. Sportlich geht es am selben Tag in der Sporthalle zu. Kinder ab acht Jahren erlernen „Rock’n’Roll“, „Boogie-Woogie“ und „Line Dance.“ Am Donnerstag, 19. Juli, dürfen sich die Kinder auf das Pferd schwingen und mehrere Runden reiten.

