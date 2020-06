Sommerausklang im Kräutergarten

Ober-Grafendorf – Spätsommerliche Sonnenstrahlen genossen rund hundert Besucher am Samstag bei Sonnenhut, roten Rosen und Co. im neu angelegten Kräutergarten der „World of Styx“ in Ober-Grafendorf. Dorthin lud Geschäftsführer Wolfgang Stix unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka und Bürgermeister Rainer Handlfinger zur feierlichen Eröffnung des Schaugartens samt angeschlossenem Schmankerl-Bistro in den Familienbetrieb ein.

Mit von der Partie war außerdem St. Pöltens Olympia-Finalistin Beate Schrott, die selbst auf die Sport-Linie „Chin Min“, aus dem Hause Styx Naturkosmetik schwört.

Für sommerliche Klänge sorgte – namentlich passend zum Dirndltal – die Band „Cornus Brass“.