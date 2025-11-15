Sofasessel löste Brand in Kremser Mehrfamilienhaus aus

Nach einer Alarmierung am Freitagabend verloren die Einsatzkräfte keine Zeit: Ein Sofasessel hatte in einem Mehrfamilienhaus in Krems Feuer gefangen, die Flammen breiteten sich rasch Richtung Dach aus.

Alle Feuerwachen wurden zum Einsatz gerufen, rund 90 Helferinnen und Helfer waren vor Ort. Schon bei der Fahrt zum brennenden Gebäude rüsteten sie sich mit Atemschutzgeräten aus, um unverzüglich eingreifen zu können.

Mann und Katzen gerettet

Eine Person befand sich beim Eintreffen der Feuerwehren noch in dem Gebäude. Der Bewohner wurde im Bereich der Dachgeschoßwohnung entdeckt. Er konnte befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Nach kurzer Suche konnten auch zwei Katzen aufgefunden werden, zwei weitere liefen selbstständig ins Freie. Die Löscharbeiten und die Nachkontrolle dauerten rund zwei Stunden.