Skulpturen von Fritz Gall im Hotel Mariandl zu sehen

Sie sind an vielen Plätzen in der Wachau zu finden: Die „ Weinskulpturen“ des Künstlers Fritz Gall. Wer sich einen Überblick über sein Werk verschaffen will, ohne die vielen Standorte abzuwandern, hat dazu an diesem Wochenende Gelegenheit: Gall stellt im Hotel Mariandl in Spitz aus. Gall hat sich darauf spezialisiert, Versatzstücke aus der Kulturlandschaft – beispielsweise alte Arbeitsgeräte, Fassdauben oder Reben – zu Neuem zusammenzufügen.

www.fgall.com