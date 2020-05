Sirenen-Terror in Perchtoldsdorf

Fast eine Stunde heulten am Mittwoch in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) die Sirenen im Ortszentrum ohne Pause. Besorgte Bürger wollten die örtliche Feuerwehr anrufen, doch diese war nicht erreichbar - die Leitung war tot. Was folgte war ein unglaubliches Telefonchaos, denn Anrufer, die den Notruf 122 wählten, landeten bei der Wiener Berufsfeuerwehr oder in der niederösterreichischen Landeszentrale.