Sirenen heulten pausenlos und Feuerwehr war nicht erreichbar

Perchtoldsdorf - Fast eine Stunde heulten am Mittwoch in Perchtoldsdorf die Sirenen im Ortszentrum ohne Pause. Besorgte Bürger wollten die örtliche Feuerwehr anrufen, doch diese war nicht erreichbar - die Leitung war tot. Was folgte war ein unglaubliches Telefonchaos, denn unzählige Anrufer, die den Notruf 122 wählten, landeten bei der Wiener Berufsfeuerwehr oder in der niederösterreichischen Landeszentrale.

Dort konnte man die Anrufer zumindest beruhigen: Wahrscheinlich bei Bauarbeiten war kurz nach elf Uhr die Leitung der Sirenen beschädigt worden, was diese auf Dauerbetrieb schaltete. Eine externe Steuerung war nicht mehr möglich. Gleichzeitig wurde aber auch die Telefonleitung zerstört. Die Feuerwehrleute mussten schließlich zu den Sirenen fahren und dort die Sicherungen heraus drehen. Erst dann war wieder Ruhe.