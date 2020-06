Singen gegen den Alltagsrassismus

Amstetten. Mehr als 9000 Stunden investierten junge Menschen in das heurige Musikprojekt des Jugendhauses Schacherhof in Seitenstetten. Der 78-köpfige Chor samt Band wurde bei der Premiere des Projekts "Die da – Mensch ist jedeR" am Samstag Abend in Amstetten kräftig umjubelt. Es geht um Ausgrenzung und Integration. Idealbesetzung in der Hauptrolle ist die junge Tschetschenin Iman. Der Reinerlös wird dem Wiener Integrationsprojekt Prosa (www.prosa-schule.org) gespendet. Weitere Termine (auch unter www.schacherhof.at) 28. März Waidhofen/Y. im Plenkersaal, 29. März Haag in der Mostviertelhalle (jeweils 19.30 Uhr).