Sieben Flaschen Wodka in Unterhose

Durch seinen sehr seltsamen Gang fiel ein Mann in einem Einkaufsmarkt in Baden auf. Als der Filialleiter die Stadtpolizei alarmierte und diese den Verdächtigen untersuchte, war des Rätsels Lösung bald gefunden: Der Mann, ein 27-jähriger Georgier, hatte in seiner Unterwäsche Diebesgut gehortet. Ganze sieben Flaschen Wodka waren verstaut und mit dem sehr stramm angezogenen Gürtel gegen das Herausrutschen fixiert worden. Die dadurch augenscheinlich eingeschränkte Bewegungsfreiheit wurde dem Ladendieb aber zum Verhängnis. Der junge Mann hatte alle sieben Flaschen übrigens für den Eigenbedarf gedacht. Er habe eben einen großen Verbrauch, erklärte er den Polizisten.