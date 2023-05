Sieben Feuerwehren bei Dachstuhlbrand im Bezirk Mödling im Einsatz

Sieben Feuerwehren mit mehr als 100 Helfern sind am Donnerstag bei der Bekämpfung eines Dachstuhlbrandes in Achau (Bezirk Mödling) im Einsatz gestanden. Sie verhinderten laut dem Bezirkskommando eine Ausbreitung mitten im Ortskern der Gemeinde. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Der gesamte Dachstuhl musste abgerissen werden.