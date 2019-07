Sicherheitslandung einer Laudamotion-Maschine in Wien

Den Urlaubsbeginn haben sich die Reisende einer Laudamotion-Passagiermaschine nach Faro in Portugal wohl anders vorgestellt. Gegen 5:30 Uhr hob das Flugzeug in der Früh von Schwechat ab. Nach ungefähr 35 Minuten musste die Maschine jedoch wegen technischer Probleme umkehren, wie uns KURIER-Redakteur Martin Bernert vor kurzem berichtet hat, der sich in besagtem Flieger gerade auf dem Weg in den Urlaub glaubte. Die bereitgestellte Feuerwehr am Rollfeld musste laut seinen Angaben nicht einschreiten. Die Fluglinie informierte die Passagiere sofort über die weitere Vorgehensweise.

Die Passagiere nahmen es jedenfalls gelassen, als Entschädigung gab es für die Wartezeit einen 5-Euro-Gutschein.

Demnächst soll eine Ersatzmaschine dann tatsächlich Richtung Faro starten.