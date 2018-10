Sexuelle Übergriffe: Neun Jahre Haft für Ex-Stadtrat in NÖ

Ein Prozess um sexuelle Übergriffe an Buben hat für einen ehemaligen Stadtrat aus dem Bezirk Gänserndorf am Freitag mit einem Schuldspruch geendet. Der 38-Jährige erhielt am Landesgericht Korneuburg u.a. wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung von Unmündigen neun Jahre Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, sowohl Verteidiger als auch die Staatsanwältin legten Berufung ein.

Mildernd wirkten sich bei der Strafbemessung die bisherige Unbescholtenheit des Mannes und das Teilgeständnis aus. Ein Erschwerungsgrund war laut dem Richter der sehr lange Deliktszeitraum und dass insgesamt vier Opfer betroffen waren.