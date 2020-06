Serbe, 51, von Kran erschlagen

Langenzersdorf – Leichtsinn bei Demontage-Arbeiten bezahlte ein serbischer Arbeiter Donnerstagabend mit dem Leben. Zoran J. wurde von einem herabfallenden Teil getroffen und aus dem Arbeitskorb geschleudert. Der Mann erlag kurz nach der Einlieferung ins AKH seinen schweren Verletzungen.

Einen meterhohen alten Kran wollte Zoran J. mit dem Autogenschweißgerät in einer Baufirma in der Pappelstraße zerlegen. Dazu stieg der Arbeiter in einen Montagekorb. Ohne den Kranarm zu sichern, schnitt er mit der Flamme das Metall durch. Plötzlich brach der Kranarm ab, traf den Arbeiter und schleuderte ihn zu Boden. Zoran Z. wurde am Kopf und im Brustbereich lebensgefährlich verletzt.

Der Mann starb nach der Einlieferung im Schockraum.