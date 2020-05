Seltene Greifvögel kreisten zwischen den neuen Windpark-Türmen

Ich habe geglaubt, meinen Augen nicht trauen zu können. Mitten durch den Windpark flog ein Rotmilan“, schildert Markus Furch. Eher durch einen Zufall entdeckte der Hobby-Ornitologe vor wenigen Wochen den vom Aussterben bedrohten Raubvogel am Ortsrand von Großkrut, Bezirk Mistelbach.

Dann legten sich Furch und seine Tochter Marie-Therese mit der Kamera auf die Lauer. Und siehe da: Nicht nur der Rotmilan schwebte über die Äcker rund um Großkrut sondern auch der Schwarzmilan. Vier Wochen später war sogar ein Junges mit dabei. „Das war zu einer Zeit, da waren noch keine Fundamente von den Windrädern da“, sagt Furch. Der gebürtige Niederhollabrunner macht sich seit Jahren gegen die Errichtung von Windkraftanlagen stark und wurde aus diesem Grund zum Vogelschützer. „Die Tiere und ihr Flugverhalten faszinieren mich“, sagt Furch. Die Beweisbilder und die Sichtungen schickte der Hobby-Ornitologe auch an die Vogelschutz-Organisation „Bird Life“. Für Gabor Wichmann von Bird Life ist die Sichtung der bedrohten Vögel nicht ungewöhnlich. „Der Rotmilan war früher nur in den March­auen. Jetzt breitet er sich im Weinviertel aus. Aber es ist sicher der Rand seines Reviers.“ Bekanntlich arbeiten seit Monaten Experten an einem Windflächen-Kataster, der noch im Herbst fertig sein soll.