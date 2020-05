Benediktiner wählten Schulchef zum neuen Abt

Die Wahl des neuen Oberhauptes im Stift Seitenstetten ging am Freitag zügig über die Bühne. Dem aus gesundheitlichen Gründen nach 28 Jahren zurückgetretenen Abt Berthold Heigl folgt der bisherige Direktor des Stiftsgymnasiums, Pater Petrus Pilsinger, nach.

Die Wahl nach den benediktinischen Regeln wurde von Abtpräses Christian Haidinger vom Stift Altenburg geleitet. 30 wahlberechtigte Mönche wählten ihren Primus aus ihrer Schar. Nach einer gemeinsamen Messe zum Start des Wahlprozederes stand kurz nach Mittag das Ergebnis fest. Dem aus Ybbsitz stammenden Heigl folgt mit Pilsinger wieder ein gebürtiger Mostviertler. Pilsinger ist 48 Jahre und wurde in Euratsfeld im Bezirk Amstetten geboren. Er besuchte das Stiftsgymnasium Seitenstetten und absolvierte das Theologiestudium am Priesterseminar St. Pölten. Ins Stift Seitenstetten trat er 1987 ein. Nach der Priesterweihe im Jahr 1990 stieg er 1995 als Lehrer für Religion und Informatik ins Stiftsgymnasium ein und übernahm 2004 die Schulleitung. Beim Benediktusfest am 21. März wird er in sein Amt eingeführt.