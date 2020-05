Sechsjährigen Sohn für einen Diebstahl missbraucht

Kriminalität - Ein 24-jähriger Mann schreckte nicht davor zurück, seinen sechsjährigen Sohn für eine Straftat zu missbrauchen. Der bereits amtsbekannte Kriminelle stahl in einem Geschäft in Vösendorf, Bezirk Mödling ein Mobiltelefon im Wert von 799 Euro. Dazu hatte er sich in dem Laden bewusst so vor das kleine Kind gestellt, dass der Bub das Handy unbemerkt einstecken konnte. Der Täter wurde jedoch dank der Bilder aus der Überwachungskamera ausgeforscht. Bei ihm zu Hause fand die Polizei auch das entwendete Telefon. Wegen einer Reihe anderer Delikte wurde der 24-Jährige in U-Haft genommen und das Jugendamt eingeschaltet.