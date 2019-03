Sebastian Kurz als Wahlhelfer für „Sturm auf die rote Bastion“

Am 24. März wird in Stockerau gewählt. Ein Jahr früher als in fast allen anderen niederösterreichischen Gemeinden (siehe Geschichte unten). Seit 1893 wurden in Stockerau elf Bürgermeister der SPÖ oder einer ihrer roten Vorgängerparteien gewählt. Andrea Völkl tritt an, die erste ÖVP-Bürgermeisterin zu werden und es werden ihr keine schlechten Karten eingeräumt.

Die Chancen auf eine Umfärbung der größten Stadt des Weinviertels dürften auch der Bundespartei nicht verborgen geblieben sein, schickte man am Donnerstag im Wahlkampf-Endspurt doch den Bundeskanzler auf Stimmenfang.

Völkl selbst wollte vor rund 70 ÖVP-Anhängern nicht vom Bürgermeister-Amt sprechen: „Wir wollen gestärkt in die neue Legislaturperiode gehen und Stockerau gemeinsam positiv verändern.“

Firmenbesuch

Zuvor besuchten Kurz und Völkl noch das Stockerauer Holzhandelsunternehmen J.u.A Frischeis. Der Bundeskanzler gab sich bei der Führung durch die Zentrale des Unternehmens gewohnt volksnah. Da wurden fleißig Selfies mit dem prominenten Gast gemacht. „Zwei Mitarbeiter sind sogar extra nach ihrer Schicht geblieben, damit sie den Besuch nicht verpassen“, erzählt Frischeis-Geschäftsführer Werner Stix während der Führung.