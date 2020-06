Schwerkranke beraubt: Trio ausgeforscht

Der Raubgruppe des nö. Landeskriminalamtes ist die Klärung eines besonders brutalen Überfalles auf eine schwer kranke Rentnerin und ihre 33-jährige Pflegerin in Laxenburg geglückt. Zwei slowakische Täter sitzen in Haft, der 19-jährige Drahtzieher wird noch per europäischem Haftbefehl gesucht.

Das Trio ist am 1. Mai gewaltsam in das Einfamilienhaus der bettlägrigen 81-jährigen Elfriede W. in Laxenburg im Bezirk Mödling eingedrungen und hat die 33-jährige slowakische Pflegerin Silvia K. überwältigt und gefesselt. "Die Männer sind extrem brutal vorgegangen. Das Opfer wurde geknebelt und bekam kaum Luft. Sie ist heute noch in psychologischer Behandlung, ihr geht es sehr schlecht", erklärt Chefinspektor Josef Deutsch.

Den Tätern gelang es, einen Tresor aus der Wandverankerung zu stemmen und mitzunehmen. Sie machten damit fette Beute. In dem Stahlschrank befanden sich Wertgegenstände und Schmuck im Wert von über 200.000 Euro. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden die Mittäter Ernest S. (44) und Igor G. (27) dieser Tage festgenommen. Nach dem 19-jährigen Hauptverdächtigen Patrik Poc ( Bild) wird noch gefahndet.