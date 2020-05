In der Schweiz gibt es regional unterschiedliches Klima. Nördlich der Alpen ist das Klima mild und kühl, und in den Sommermonaten liegen die mittleren Tagestemperatur in Zürich um 23 Grad. Das Klima südlich der Alpen ist mediterran geprägt und in den windabgewandten Tälern von Engadin und Tessin scheint die Sonne länger und intensiver als in den anderen Landesteilen. Die Wintersaison beginnt in den Alpen Mitte Dezember und dauert örtlich bis in den April hinein. Die sonnigen Herbstmonate September und Oktober sind eine beliebte Reisezeit für diese Regionen.