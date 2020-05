Schweißarbeiten lösten Großbrand aus

Jetzt steht die Ursache fest: Schweißarbeiten an einem Pkw haben am Mittwochnachmittag einen Brand in Emmersdorf an der Donau, Bezirk Melk, ausgelöst, berichtete die NÖ Sicherheitsdirektion. Damit bestätigten sich ursprüngliche Vermutungen der Feuerwehr, dass die Flammen von einem Fahrzeug ausgegangen waren.

Die Hausbewohner hatten sich in Sicherheit bringen können, der 39-jährige Autobesitzer hat allerdings eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Seine Frau und ein weiteres Familienmitglied wurden zur Beobachtung ins Landesklinikum Melk eingeliefert. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er hatte bei den Arbeiten einen Schwächeanfall erlitten. Der KURIER berichtete.

Die Flammen hatten von der Garage aus rasch auf das Einfamilienhaus übergegriffen. Es stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Auch ein benachbartes Einfamilienhaus wurde vom Feuer schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenssumme steht noch nicht fest, die Ermittlungen laufen.