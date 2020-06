Schwechater wird „Bulle“

Transfer – Eine steile Karriere hat der erst 21-jährige Christopher Dibon hinter sich. Der Schwechater, der zuletzt in Mödling spielte, schaffte nun den Sprung zu Red Bull Salzburg. Seine ersten Versuche mit dem runden Leder absolvierte er in seiner Heimatstadt beim SV. Bürgermeister Hannes Fazekas gratuliert Dibon, der sich in seinem ersten A-Länderspiel gleich in die Torschützenliste eintrug.

„Ein Schwechater Kicker hat eine weitere Stufe der fußballerischen Karriere erklommen, ich gratuliere Christopher Dibon sehr herzlich dazu“, freut sich Fazekas.