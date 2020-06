Schwechat: Ehepaar von Feuer überrascht

Es war offenbar eine glückliche Fügung, dass bei einem Brand in der Nacht auf Donnerstag in Schwechat niemand ernsthaft zu Schaden kam. Aufmerksame und couragierte Nachbarn sowie ihre beiden Hunde dürften Ehepaar B. das Leben gerettet haben.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 23 Uhr in der Garage des Einfamilienhauses in der Einhorngasse zum Brand. Innerhalb kürzester Zeit stand das Gebäude in Flammen, auslaufendes Benzin aus dem vollgetankten Kleinwagen heizte das Feuer zusätzlich an. Die Eigentümer bekamen von alledem nur wenige Meter entfernt nichts mit.

"Mein Mann und ich haben schon geschlafen", sagt Frau B. am Tag danach. "Wir sind durch Schreie der Nachbarn und durch unsere Hunde aufgeschreckt", schildert sie.

Zu diesem Zeitpunkt waren bei der Alarmzentrale in Schwechat bereits mehrere Notrufe von besorgten Anrainern eingegangen. Ein Anrufer meinte, dass sich noch eingeschlossene Personen im Haus befinden würden. "Bei unserem Eintreffen wussten wir nicht, ob und wie viele Bewohner noch im Haus sein würden. Wir durchsuchten das Gebäude mit schwerem Atemschutz", schildert Einsatzleiter Markus Mikeska.

Während der Ehemann den Rettungskräften im Innenhof in die Arme lief, fand das 30-Mann-starke Feuerwehraufgebot seine Frau im Haus. Die Atemschutztrupps retteten sie zusammen mit ihren Hunden und einer Katze aus der Gefahrenzone. Der Notarzt konnte rasch Entwarnung geben, das Ehepaar erlitt bei dem Brand keine Verletzungen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch ungeklärt. Brandermittler suchen derzeit noch nach der Ursache, die Schadenshöhe dürfte jedenfalls in die Zehntausende gehen.