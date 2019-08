Schule bekennt Flagge für die Umwelt

Barbara Patek, Projektleiterin an der neuen Mittelschule in Gänserndorf, erklärt die Aufgabe der Schule: „Das Thema Plastikverschmutzung der Meere und Gewässer liegt uns Lehrern am Herzen. Die Kinder durften eine Flagge für das Projekt gestalten, mit dem wir Österreich bei Ausstellungen in verschiedenen Ländern repräsentieren.“

Die Gänserndorfer Schule ist die einzige in Österreich, die an diesem Projekt beteiligt ist. Und sie reiht sich ein in bekannte Unterstützer wie Opernstar Andrea Bocelli, Ex-Basketballer Michael Jordan oder den ehemaligen Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr.