Schule als Öko-Vorbild: Erste Holzgasanlage in Österreich

Mödling – „Was hier präsentiert wird, ist die Zukunft“, meinte Umweltminister Nikolaus Berlakovich am Mittwoch bei einer Eröffnungsfeier an der HTL Mödling. Was da mit derartigen Lorbeeren bedacht wurde, ist ein Holzgasheizwerk, das Wärme und Strom für den Labortrakt liefert. Die erste und einzige Anlage in Österreich.

Das innovative Projekt ist Ergebnis eines „Doppelpasses“ zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Vor Jahren kam nämlich der Steirer Franz Krammer als Schüler nach Mödling. Und hörte dort von seinem Professor Franz Heiligenbrunner von den Möglichkeiten von Holzgas. Nach der Matura kehrt Krammer in die Steiermark zurück, gewinnt seinen neuen Arbeitgeber Johann Christof für die Idee und macht sich an die Entwicklung. Jetzt kehrte die Idee in Form der ersten derartigen Anlage Österreichs an die HTL zurück.

Die Anlage wird nun an der Schule auf Herz und Nieren geprüft. Man ist damit dem Ziel, „die größte Schule Europas zum Energiekompetenzzentrum zu machen“, einen Schritt näher gekommen, so Direktor Harald Hrdlicka.

Mit dabei waren auch die Landesräte Johann Seitinger aus der Steiermark und Stephan Pernkopf aus NÖ. Zweiterer wies darauf hin, dass 50.000 Hackschnitzelanlagen in NÖ bereits 15.000 Tanklastzüge Erdöl ersetzen und dass es neu Förderungen für Diplomarbeit zum Thema Energie jetzt auch für Schulen wie die HTL Mödling gibt.