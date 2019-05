Schul-Direktor soll nur ÖVP-Spitzenkandidat zu Vortrag geladen haben

Auch die FPÖ kritisiert dieses Vorgehen: „Der ÖVP NÖ sind wie in jedem Wahlkampf alle Mittel recht. Diesmal versuchen die Schwarzen, sich die Schulen unter den Nagel zu reißen und Bildungseinrichtungen für politische Solo-Auftritte zu missbrauchen“, kritisiert Vesna Schuster, FPÖ-Spitzenkandidatin zur EU-Wahl.

Verärgert sind auch die Neos: „Die Optik ist mehr als schief. Es kann doch nicht sein, dass in allen Bundesländern Schuldiskussionen reibungslos funktionieren – nur in Niederösterreich will die absolut regierende ÖVP alles unter Kontrolle bringen“, sagt Neos-Landessprecherin Indra Collini.

Die ÖVP weist die Vorwürfe zurück: „Man sollte auf niemanden hinhauen, schon gar nicht, wenn die Grundlage ein kurzer Artikel ist. Wahr ist, dass von besagter Schule nicht nur Lukas Mandl eingeladen wurde“, ließ ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner wissen. Auch Ulrike Lunacek sei eingeladen.