Schüsse in Hollabrunn: Kriminalisten gehen von selber Waffe aus

Die Schüsse in Hollabrunn auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime, das Parteilokal der Grünen und einen abgestellten Pkw sind mit derselben Faustfeuerwaffe abgegeben worden. "Wir gehen davon aus", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Heiligen Abend auf APA-Anfrage. "Die Ermittlungen laufen auch zu Weihnachten auf Hochtouren", fügte er hinzu. Man wolle "das Netz enger ziehen".

Auf die Moschee des Vereins der Albanischen Muslime war in der Nacht auf Sonntag gefeuert worden. Verletzt wurde niemand. Ein Projektil wurde ebenso sichergestellt wie nach einem Schuss auf einen rund eineinhalb Kilometer entfernt abgestellten Pkw in derselben Nacht. Eine kriminaltechnische Untersuchung der entdeckten Munition war im Gang. Angezeigt wurden am Montag schließlich auch zwei Schüsse auf das Parteilokal der Hollabrunner Grünen. Hier wurde ein Tatzeitraum ab Freitag genannt.