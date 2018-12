Schüsse auf Polizeifahrzeug in Amstetten

Bereits in der Nacht von 5. auf 6. Dezember hat ein unbekannter Täter mit einem Flintenlaufgeschoß auf ein Polizeifahrzeug in Amstetten geschossen. Zwischen 01.15 und 01.30 Uhr wurde am 6. Dezember auf den Polizeiwagen geschossen. Der Tatort befindet sich vor der Polizeiinspektion in Amstetten. "Der Wagen war direkt vor der Station auf einem Parkplatz abgestellt aber es befand sich keiner der Kollegen im Fahrzeug", erklärt Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

An dem PKW entstand ein erheblicher Sachschaden an der linken hinteren Fahrzeugtür.