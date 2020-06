Schüler von Pkw erfasst und im Spital gestorben

Nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Pkw in der Fasangasse im Bezirk Landstraße ist ein 13-jähriger Bub seinen Verletzungen erlegen. Der Sohn eines weißrussischen Diplomaten war am Montag gegen 13.30 Uhr zwischen zwei parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Pkw-Lenker, 30, konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und rammte den Jungen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und mehrere Frakturen. Mit einem Hubschrauber wurde er ins Lorenz-Böhler-Krankenhaus gebracht. Dort erlag er trotz intensiver Bemühungen der Ärzte seinen schweren Verletzungen.

In NÖ im Ortsgebiet von Marchegg (Bezirk Gänserndorf) wurde ein neunjähriges Schulmädchen am Montag bei einem Autounfall schwer verletzt. Das Mädchen ist von einem Pkw angefahren worden, als es gegen 7.35 Uhr die Fahrbahn in der Bahnstraße überqueren wollte. Die 29-jährige Lenkerin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Das Mädchen dürfte zwischen den auf einem Parkstreifen abgestellten Fahrzeugen heraus auf die Bahnstraße gelaufen sein, hieß es. Die Neunjährige wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 9" in das Sozialmedizinische Zentrum Ost (SMZ-Ost) in Wien geflogen.