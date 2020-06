Schüler basteln mit Begeisterung für Afrika

Ziersdorf – „Wir leben hier sehr gut – im Gegensatz zu Afrika“, sagt Yvonne Jansky: Das ganze Schuljahr über beschäftigten sich die Ziersdorfer Hauptschüler mit dem Thema Afrika. Tier- und Pflanzenwelt, Geografie, Hintergründe und Lebensweise auf dem fernen Kontinent haben sie kennengelernt. „Auch ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen, der in Malawi war, hat uns von seinem Einsatz berichtet“, sagt Direktorin Michaela Zellhofer. „ Afrika ist genauso vielfältig wie unsere Schule.“ Das Thema ließ die gesamte Schule nicht los – und so begannen die Jugendlichen zu basteln. Linoldrucke in allen Variationen, auf Taschen, Postkarten und T-Shirts verkauften sie bei zahlreichen Veranstaltungen. Der Erlös von 2078,90 Euro geht nun an „ Ärzte ohne Grenzen.“