„Schneide dir den Kopf ab“: Aggressiver Rumäne in Haft

Mostviertel – Wilde Szenen spielten sich kürzlich in einer Wohnung in Artstetten im Bezirk Melk ab. Ein 29-jähriger Rumäne, der ein laufendes Scheidungsverfahren nicht verkraften dürfte, drehte plötzlich völlig durch und ging auf seine Frau los. Die Situation eskalierte, als er die 30-Jährige mit dem Tod bedrohte.

„Ich schneide dir den Kopf ab“, soll er die Frau angebrüllt haben, die in Todesangst die Polizei verständigte. Die Beamten fackelten nicht lange herum und nahmen den 29-Jährigen fest. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Constantin R. wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Jetzt muss ein Richter entscheiden, was mit dem Rumänen in weiterer Folge passieren wird.

Eine unakzeptable Racheaktion an einem Polizisten wird einem 22-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten teuer zustehen kommen. Als Zaungast einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Waidhofen/ Ybbs, die ihn nichts anging, sprang Thorsten R. aus Sonntagberg am Wochenende ohne Vorwarnung einen 58-jährigen Polizisten an und schlug ihm die Faust ins Genick.

Der Betrunkene konnte mit Hilfe anderer Beamter von seinem Opfer getrennt und festgenommen werden. Der Polizist wurde leicht verletzt, versah aber seinen Dienst weiter. Der Grund für den Ausraster des Sonntagbergers war eine Führerscheinabnahme durch den Polizisten vor zwei Wochen. Damals hatte R. betrunken einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Gegen ihn wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Anzeige auf freiem Fuß erstattet.