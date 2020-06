Schneckenpost verärgert viele Gemeindebürger

Matzen –Seit Monaten wird in Teilen der Marktgemeinde Matzen (Bezirk Gänserndorf) die Post erst am Nachmittag – meist erst gegen 15 Uhr – zugestellt. Besonders davon betroffen sind die Bewohner in der Hofrat Döltl Straße, des Föhrenweges und weiterer angrenzender Straßenzüge. Noch zu Jahresbeginn wurde die Post stets vormittags ausgetragen. Abonnenten von Tageszeitungen sind besonders verärgert. Und: Wer ein Paket erwartet, findet lediglich einen gelben Zettel in seinem Postkasten, wo händisch vermerkt wurde, dass man sich das Packerl „am nächsten Werktag“ im zehn Kilometer entfernten Gänserndorf abholen dürfe. Anzuläuten und das Paket persönlich auszuhändigen dauert offensichtlich zu lange. Bei der zuständigen Zustellbasis der Post ( 0577 6737 512) war lediglich zu erfahren, dass „da leider nichts zu machen sei“, denn der Rayon sei halt geändert worden und daher haben sich die Zustellungszeiten verschoben. Seltsam ist nur, dass jedes Mal, wenn die Postfrau auf Urlaub oder im Krankenstand ist, die Post – so wie früher – pünktlich am Vormittag zugestellt wird.