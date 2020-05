Schildkröte von Auto angefahren

Die Eulen- und Greifvogelstation (EGS) in Haringsee, Bezirk Gänserndorf, versorgt derzeit eine Sumpfschildkröte mit gebrochenem Rückenpanzer. Laut einer Aussendung von Vier Pfoten vom Donnerstag war das Tier auf der Zufahrtstraße nach Schloss Hof gefunden worden. Es dürfte von einem Auto überfahren worden sein.

„Der Panzerbruch wurde von den Spezialisten mit einem wasserundurchlässigen, schnellhärtenden Spezialkunststoffverband versorgt“, berichtete Brigitte Kopetzky von Vier Pfoten. Jetzt erhole sich die Sumpfschildkröte in einem speziellen Aquarium in Haringsee. Nach ihrer Genesung soll sie am Fundort wieder frei gelassen werden. Vom Stationsleiter Hans Frey wurde der kleine Patient auf den Namen Jakob getauft.