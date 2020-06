Schildbürgerstreich auf dem Boden

Früher war es brandgefährlich, heute ist die Kreuzung offenbar ein mystischer Platz. Nach schweren Unfällen in der Vergangenheit wurde die Abzweigung von der B 3 nach Oberrohrbach nun mit einer Ampel sicherer gemacht. Dabei hat man nicht auf die Radfahrer vergessen, die ebenfalls sicher über die Straße gelangen sollen. Auf der Seite gegenüber entstand ein attraktives Platzl samt Radweg-Anbindung. Den Radweg sucht der Radler allerdings vergeblich. Den gibt es bis dato nur auf ehrgeizigen Plänen. Franz Hatzl aus Spillerni traute seinen Augen nicht, als er den frisch asphaltierten Flecken in der Größe von zwei Mal zwei Meter entdeckte, der noch dazu einmal aufgegraben und nochmals asphaltiert wurde. Quasi als i-Tupfen wurde das Radwegzeichen auch noch auf den Asphalt gepinselt. „Die blaue Markierung hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt.“ In Spillern kämpfen die Anrainer seit Jahren um einen Zebrastreifen über die Bundesstraße. „Den wir nicht bekommen“, sagt Hatzl.