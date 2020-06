Schachtelstadt zum Jubiläum soll Weltrekord bringen

Seitenstetten – Zehnjährige für einen Weltrekord zu interessieren ist nicht schwer. Eine Schachtelstadt mit 900 Häusern von 900 Kindern bauen zu lassen kann allerdings an die Substanz gehen. Doch das von den Kinderfreunden in Seitenstetten (Bez. Amstetten) ins Leben gerufene Mammutprojekt habe bereits eine Riesendynamik ausgelöst, berichtet Projektleiter Alois Schlager.

Anlass für das Kinderfest am 25. August im Marktort Seitenstetten ist das 900-Jahrfest der Benediktiner des Stiftes Seitenstetten. Konkret werden an diesem Tag 900 Häuschen aus Wellpappenschachteln gebaut. Fenster und Türen sollen die Mini-Häuser haben, 900 Kinder im Alter bis zu zehn Jahren sind eingeladen die Gebilde zu bauen und zu bemalen. Dazu sollen 900 Erwachsene und 100 Helfer mit Hand anlegen. „Natürlich erwarten wir mindestens genau so viele Schaulustige und Besucher an diesem Tag“, sagt Schlager. Um das Fest organisieren zu können, sind Interessenten aufgerufen sich unter www.noe.kinderfreunde.at/nemo

anzumelden.