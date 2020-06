Sauerei: Fluchtschwein ist untergetaucht

Seit zwei Wochen narrt ein Turopolje-Schwein die Gemeinde Kirchberg an der Pielach in Niederösterreich. Eigentlich hätte das Schwein für eine Geburtstagsfeier auf dem Griller landen sollen, doch das Tier entkam im letzten Moment der Schlachtbank (der KURIER berichtete). Immer wieder ließ sich Rudi Rüssel in der Ortschaft blicken, doch einfangen konnte es bisher noch niemand. Doch die Jagd geht weiter. Mit einer Lebendfalle wollte man dem Fluchtschwein habhaft werden, doch das Borstenvieh ließ sich nicht austricksen.