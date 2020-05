Sauberer Strom und Wärme aus Müll

Niederösterreich war das erste Land in Europa, dass Klimaschutz in der Verfassung verankert hat." Energie-Landesrat Stephan Pernkopf ist stolz auf die eingeleitete Energiewende. Dazu gehört auch Strom- und Wärmegewinnung aus Müll.



Zur Halbzeit einer 15 Jahre laufenden Vereinbarung zwischen EVN-Abfallverwertung und den NÖ-Müllverbänden zogen Pernkopf, Alfred Weidlich von den Abfallverbänden und der Chef der EVN-Abfallverwertung, Franz Mittermayer, Bilanz.



2,4 Millionen Tonnen Müll wurden in der EVN-Anlage bei Dürnrohr (Bezirk Tulln) bisher verbrannt - eine Einsparung von 450.000 Tonnen Kohle oder 75 Millionen Kubikmeter Erdgas. Die Schadstoffe, die nach der Abgasreinigung aus den Schloten der Anlage strömen, entsprechen jenen von nur fünf Lkw.