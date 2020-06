Sattelzug mit Putenfleisch blockiert A1

Aus unbekannter Ursache ist Dienstagfrüh auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg ein Lebensmitteltransporter von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall, der kurz nach 6 Uhr zwischen Melk und Pöchlarn passierte, fuhr der schwere Brummi auf die Böschung auf und stürzte dann zur Seite. Das Zugfahrzeug landete am Dach. DerFahrer konnte sich leicht verletzt selbst befreien. Der Sattelanhänger platzte beim Crash auf und die Ladung, in Kisten verpacktes Putenfleisch, stürzte auf Teile der Fahrbahn. Die Unfallstelle war vorerst nur auf der Überholspur passierbar. Im Morgenverkehr bildete sich rasch ein Kilometer langer Stau. Laut ORF-Verkehrsdienst hat es für die Einsatzkräfte auch bei der Anfahrt zur Unfallstelle Schwierigkeiten gegeben, weil die Rettungsgasse schlecht funktioniert hat.