Sattelschlepper legte Ostautobahn lahm

Viel Geduld brauchten Autofahrer am Montag auf der Ostautobahn. Kurz nach sieben Uhr Früh war bei Bruck an der Leitha ein Sattelschlepper in den Straßengraben gestürzt. Lenker und Beifahrer blieben unverletzt, doch das Schwerfahrzeug wieder flott zu bekommen, gestaltete sich schwierig.

Galt es doch die Fracht in Form von Tiefkühlware umzuladen. Auf einen Ersatz-Kühltransporter musste stundenlang gewartet werden. So konnte mit den Arbeiten erst ab Mittag begonnen werden. Dafür musste die Autobahn in Richtung Wien komplett gesperrt werden, nachdem zuvor wenigstens eine Fahrspur offen geblieben war. Zum Chaos trug auch noch ein Auffahrunfall im Stau mit etlichen Fahrzeugen bei.

Laut ÖAMTC war es bereits am Vormittag in der Gegenrichtung zu einer Sperre samt Staus nach einem Unfall gekommen.