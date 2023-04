Zigarette löste Feueralarm in St. Pöltner Innenstadt aus

Nahe des St. Pöltner Hauptbahnhofes sorgten am Mittwochmittag einige Feuerwehrautos für Aufsehen. Das Stiegenhaus eines Innenstadtgebäudes war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits deutliche verraucht, im Kellerbereich intensivierte sich die Verrauchung weiter.

Passanten löschten Brand

Passanten machten die Feuerwehrleute schließlich darauf aufmerksam, dass sich der Brandherd in einem Lichtschacht befand. Jemand dürfte achtlos einen Zigarette hineingeworfen haben, die in weiterer Folge das darin befindliche Laub in Brand gesteckt hatte.

"Couragierten Ersthelfern war es gelungen, den Brand mit einem Kübel Wasser einzudämmen", so die St. Pöltner Stadtfeuerwehr via Facebook.