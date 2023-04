Tierisches Osterwunder: Drei Lämmer im St. Pöltner Hammerpark geboren

Es ist heuer bereits der dritte Kamerunschaf-Nachwuchs: Am 25. März wurde Lamm Steffi geboren, nur fünf Tage später Nicole.

Nur geeignetes Futter

Derzeit leben im Hammerpark insgesamt elf Kamerunschafe, die jederzeit besucht werden können. Füttern mit Fremdfutter ist bei den Schafen, wie auch allen anderen Tieren im Park, aber nicht erlaubt. "Wenn man die Schafe füttern will, gibt es Futter aus den Automaten für 50 Cent pro Portion, das für die Tiere unbedenklich ist", so die Stadt St. Pölten in einer Aussendung.

