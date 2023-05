Schließfächer in Bank im Bezirk St. Pölten wurden bei Einbruch geknackt

In Eichgraben im Bezirk St. Pölten sind am Wochenende nach einem Einbruch in eine Bankfiliale Schließfächer geknackt worden, die zur Verwahrung von Sparbüchern dienten. Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich seien im Gang, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner entsprechende Medienberichte. Am Tatort gesicherte Spuren würden ebenso ausgewertet wie Befragungen durchgeführt.

Die Sparbücher seien großteils zurückgelassen worden, sagte Schwaigerlehner. Ob sich in den 100 Schließfächern - wie Fotos zeigen - auch Bargeld oder Wertgegenstände befunden hatten, sei ebenfalls Gegenstand von Erhebungen. Über den Fall hatten zuerst die "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") berichtet.