Landeshauptstadt erhält über 50 neue Trinkbrunnen

„Gerade an Orten, wo sich die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner erholen und gerne verweilen, soll es auch die Möglichkeit geben, an sauberes Trinkwasser zu kommen, ohne weite Strecken gehen zu müssen. Der neue Brunnen beim Pavillon im Hammerpark galt als Startschuss unserer Ausbauoffensive, die wir in Etappen umsetzen. Mit diesem Projekt vervierfachen wir unseren aktuellen Bestand“, so Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

Die Erdarbeiten, die Installation sowie der Ankauf werden von der St. Pöltner Trinkwasserversorgung durchgeführt. Für die Pflasterung und die Dekoration rum um die Brunnen ist die Stadtgärtnerei zuständig.

