Josef Benes zeigt seine Fotografien in St. Pölten

In mehr als 20 Einzelausstellungen zeigte Benes seine Arbeiten im Inland ebenso wie im benachbarten Ausland. In seiner neuen Ausstellung in der Rathausgalerie präsentiert er neue Fotografien unter dem Titel „99 Blickpunkte“.

Neue Methoden, alte Handschrift

In dieser aktuellen Ausstellung nimmt Josef Benes viele Themen wieder auf, die ihn ein Fotografenleben lang begleitet haben. Viele seiner großen Erfolge feierte Benes in einer Zeit als noch analog fotografiert wurde.

Ausgangspunkt für seine Bilder sind oft die bevorzugten Tätigkeiten des Fotografen, wie das Bergsteigen, der Sport, das Wandern in der Natur, das Reisen – all dies findet im Fotoschaffen von Josef Benes seinen Widerhall. Mehr Informationen zur Ausstellung gibt es hier.

