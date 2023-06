Firmenlauf "Vision Run" startet im September wieder in St. Pölten

Der eigenen Fitness und anderen etwas Gutes tun: Das ist am 7. September beim achten "Vision Run" beim Sportzentum NÖ/Ratzersdorfer See in St. Pölten möglich. Es gilt, die fünf Kilometer-Strecke walkend oder laufend zu bewältigen, gestartet wird in Dreierteams. Durch den Spendenanteil im Nenngeld in der Höhe von zehn Euro pro Start kann dabei für sechs soziale Projekte aus der Region etwas bewegt werden.