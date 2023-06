E-Scooter-Fahrer in St. Pölten von Pkw erfasst

An einer Kreuzung der B20 in St. Pölten ist am Mittwoch ein E-Scooter-Fahrer von einem Pkw erfasst und auf die Straße geschleudert worden.

Schwer verletzt

Der 54-Jährige wurde Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt gebracht.