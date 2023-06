350 junge Feuerwehrleute matchten sich im Bezirk St. Pölten

Feuerwehrjugendmitglieder aus St. Pölten, Melk und aus Wien nahmen vergangene Woche am Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Karlstetten (Bezirk St. Pölten) teil. In Einzel- und Gruppenbewerben stellten sie ihr Können unter Beweis.

"Ich bin stolz auf die Leistungen der nächsten Feuerwehr-Generation. Unsere Jugendbetreuer leisten gute Arbeit, investierten viel Zeit und Energie in sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Das Ergebnis sieht man bei den Leistungsbewerben. Die Mädchen und Buben zwischen 10 und 15 fühlen sich wohl und haben Spaß in der Feuerwehr", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Georg Schröder.

Team-Spirit wichtig bei Gruppenbewerben

Beim Gruppenbewerb treten jeweils neun Feuerwehrjugendmitglieder gemeinsam an. Hier zählt neben der Leistung der ganzen Gruppe auch die Leistung jedes Einzelnen.