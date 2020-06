Sabotageakt: Rettungsboot auf Donau versenkt

Ein gemeiner Sabotageakt in Tulln hat ausgerechnet jene getroffen, die da sind um Leben zu retten. Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag im Gästehafen Tulln ein Einsatzboot der Wasserrettung Ybbs/ Donau versenkt.

Einer Patrouille des privaten Sicherheitsdienstes war auf einem Streifgang in der Nacht das untergegangene Boot aufgefallen. Die Taue waren noch fest am Anlegesteg verzurrt, das Boot aber bereits zur Gänze unter Wasser.

Um 4 Uhr Früh wurde schließlich die Tullner Feuerwehr zur Bergung des Schiffes in den Gästehafen alarmiert. Obwohl der gesamte Außenbordmotor und die Treibstofftanks unter Wasser waren, kam es zum Glück zu keinem Öl- oder Treibstoffaustritt. Das Boot wurde schließlich mit Hilfe von Hebebändern und dem Feuerwehrkran aus dem Wasser gehievt. Am Heck des Rettungsbootes entdeckte die Polizei ein Loch, dass vermutlich in zerstörerischer Absicht in den Rumpf gebohrt wurde. Die Ermittlungen laufen.