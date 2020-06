Rudas entkam Flammeninferno auf A1

Es ist alles blitzschnell gegangen. Keine Minute, vielleicht 30 Sekunden. Ein Bumm, dann noch einer und ein dritter, das Auto stand hellauf in Flammen, und nichts mehr war übrig." SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas steckte noch Dienstagabend im KURIER-Gespräch der Schock in den Knochen. Die entspannt geplante Fahrt zu einer 1.-Mai-Veranstaltung in Oberösterreich endete Montagabend an der Westautobahn bei Pöchlarn in einem Flammeninferno.

Der drei Jahre alte "und vorbildlich servicierte" ( Rudas) SPÖ-Dienstwagen, Modell Mercedes Vito, mit dem die Parteimanagerin und ihr Pressesprecher mit einem Chauffeur unterwegs waren, verglühte buchstäblich. Einzige einleuchtende Ursache: Ein veritabler technischer Defekt.

"Es hat während der Fahrt schon so komisch gerochen, und dann hat der Fahrer gesagt, irgendwas mit dem Gas stimmt nicht", berichtet Rudas. "Wir sind rechts auf den Pannenstreifen gefahren, raus gesprungen, da ist schon Rauch aus dem Motorraum gekommen, und dann war auch schon die Hölle los."

Während die 31-Jährige und ihr Pressemann herankommende Autos durch Handzeichen warnten – "die sind wirklich vorbildlich ausgewichen" – alarmierte der Chauffeur Feuerwehr und Polizei. "Tausend Dank an die Pöchlarner Löschtruppe", richtet Rudas aus. "Die waren aber so was von schnell da." Den Wagen konnten die Einsatzkräfte dennoch nicht mehr retten.

Rudas und Begleitung blieben unverletzt, ihr Gepäck verbrannte jedoch. "Ich hab nur mein Handy gerettet – aber es soll nichts Ärgeres passieren." Im Pöchlarner Feuerwehrhaus wurde das prominente Trio mit Bier bewirtet, ehe die Gastgeber aus OÖ ein Ersatzfahrzeug schickten.