Rote Nasen laufen am Samstag

Stockerau – Jeder Kilometer zählt: Beim diesjährigen Feuerwehrfest in Stockerau von 7. bis 9. September werden auffällig viele rote Nasen unterwegs sein. Und das für einen guten Zweck. Denn am Samstag (nicht wie irrtümlich berichtet, am Sonntag, Anm.) findet von 12 bis 17 Uhr der Rote-Nasen-Lauf statt.

Und wer fleißig läuft, darf auch feiern: Beginn ist am Freitag mit einem Seniorennachmittag ab 14 Uhr und einem Clubbing am Abend. Beim Kindernachmittag kommen die Jungen Besucher am Samstag auf ihre Kosten. Clown Pipolina stimmt auf die Laufveranstaltung ein. Und auch am Samstag gibt’s ein Clubbing ab 21 Uhr. Der Sonntag beginnt gemütlich mit einem Frühschoppen, der von den Grasbergern musikalisch begleitet wird.

Der Reinerlös wird komplett in die Modernisierung des Equipments gesteckt.