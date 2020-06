Roggenpollen für die Medizin

Die Ernte von Roggenpollen ist bei der Direktvermarkterfirma "Waldland" in Oberwaltenreith, Bezirk Zwettl, voll angelaufen. Seit dem Jahr 2003 werden jährlich bis zu 400 Hektar Winterroggen vor der Blüte abgemäht und geerntet. Die Roggenpollen werden in der Pharmaindustrie als Prostatamedikament und in der Lebensmittelerzeugung als natürlicher Leistungsförderer in Nahrungsergänzungsmittel für Spitzensportler verwendet. Pro Hektar werden 1000 Kilogramm Trocknungsmasse geerntet, aus der zirka 100 Kilogramm Pollen mit einer Reinheit von mehr als 90 Prozent gewonnen werden.

"Die Firma Waldland hat wichtige Nischen gefunden. Mit der Veredelung vorrangig von Arzneipflanzen, Kräutern und Gewürzpflanzen werden die Existenzen vieler landwirtschaftlicher Betriebe im Waldviertel gesichert", freut sich Agrarlandesrat Stephan Pernkopf.

Die Herausforderung bei der Verarbeitung von Roggenpollen ist enorm. Immerhin sind die geernteten Produkte nur zwischen 0,05 und 0,07 Millimeter groß. "Unsere Bauern haben aber viel Erfahrung", betont Obfrau Agnes Schierhuber.